'Hayta İsmail'e hakaret davası

- Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman’ın kendisine hakaret ettiğini iddia eden bir gazeteci savcılığa suç duyurusunda bulundu. ‘Hakaret’ suçundan hakkında 2 yıla kadar hapis istenen Arıman duruşmada, “Sinirle o mesajları yazdım’ dedi.

İddialara göre gazeteci M.Y., Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman’ı, kendisinin yemeğine büyü yaptığı gerekçesiyle aradı. İddiaya göre Arıman, telefon görüşmesinin ardından gazeteci M.Y.’e hakaret içeren mesajlar attı. Gazeteci M.Y., kendisine hakaret içeren mesajlar attığını iddia ettiği Ahmet Arıman’a dava açtı. Ahmet Arıman’ın ‘hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya sanık Ahmet Arıman, müşteki M.Y. ve avukatı katıldı.

“Büyü yaptığımı iddia etmeye başladı”Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Arıman, “Müştekiyi ben gazeteci olması ve etrafımızda ortak arkadaşımız olması nedeniyle gıyaben tanırdım. Daha sonra müşteki benim hakkımda sosyal medya üzerinden haksız yazılar yazmaya başladı.

Benim büyü yaptığımı iddia etmeye ve Hristiyan olduğumu yazmaya başladı.

Ben yine de bunlara tepki vermedim. Olayın olduğu gün yine gazeteci olan İlhan Metin’in lokantasında yemek yemeye gittim. Müştekiyi de görmedim, alt kattaydım. Sadece yukarı lavaboya çıktığımda bu şahsı, yanında sarışın bir bayanı ve patronu gördüm, daha sonra da evime gittim” dedi.

“Sinirle o mesajları yazdım”Arıman savunmasının devamında, “Gece saat 01.00 gibi telefonum çaldı. Ben de kayıtlı olmayan bir numaraydı. Açtım, ‘Kaldır, kaldır ne yaptıysan kaldır. Ben M.Y., sen yaptığını biliyorsun kaldır şunu dedi ve kapattı’ sonra ben yemek yediğimiz İlhan Metin’i aradım. O, akşam aynı yerde yemek yediğimizi, üst katta müştekinin olduğunu daha sonra midesinin rahatsızlandığını ve benim büyü yaptığımdan şüphelendiğini söyledi.



Müştekiyi tekrar aradım telefona bakmadı. Gece o vakitte aranmış olduğum için sinirle o mesajları yazdım” ifadelerini kullandı.“Büyüyü kaldırmak konusunda aramadım”Sanık Arıman’dan sonra söz alan gazeteci M.Y., “Gazeteci olduğum için ve sanıkla ilgili haberler yaptığım için sanığın telefonu ben de vardı. Zaman zaman konuşmalarımız oldu. Ancak sanığın savunmasındaki gibi büyüyü kaldırmak konusunda bir aramam olmadı. Ertesi gün kalktığımda mesajı gördüm, hakarete uğradığım için de şikayetçi oldum” diye belirtti.

Mahkeme, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından sanık ve müşteki arasından suç tarihinde görüşme olup olmadığının öğrenilmesi için duruşmayı erteledi."Hepsi yalan dedi"Duruşmanın çıkışında açıklamalarda bulunan Ahmet Arıman, “Olayda değil aslında komik bir vaka. Hepsi saçma sapan, yalan yanlış. Şimdi de başka bir şey tutturdu; ben onun köftesine büyü yapmışım işte büyüsünü kaldıracakmışım diye gece saat 01.00'de bana telefon açıyor. Ben de ona, 'Yürü git lan' dedim, 'Kafayı mı yedin sen' falan dedim diye hakaret davasından beni mahkemeye verdi. Şimdi bugün onun duruşması vardı ve çıktı hepsi yalan dedi, ben öyle bir şey söylemedim dedi, aramadım dedi” ifadelerini kullandı."Göstere göstere yalan söyledi"Konuşmasının devamında sanık Arıman, “Operatör kayıtlarından çıkacak. Benim şahidim de var o da çıkacak. Göstere göstere yalan söyledi.



Görüşeceğiz, öbür mahkemede görüşeceğiz. Olayı olduğu gece dükkan sahibi var, mekan sahibi İlhan Metin diye bir arkadaşım var. Onun da arkadaşı. Asla yalan söyleyecek bir insan değil. Onu arayıp, 'Hayta İsmail benim köfteme büyü yaptı' diyen bir insan yani. Adam da çıkacak onları söyleyecek. Bu kadar basit yani” diye belirtti.

İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Olay tarihinde sanık Ahmet Arıman’ın M.Y.’ye ‘Sen geri zekalı mısın’, ‘Sen nasıl gazeteci olmuşsun’, ‘Seni gören de adam zanneder’, ‘Çok manyak gördüm ama senin gibisini ilk defa gördüm’ diye mesajlar attığı belirtildi. İddianamede, dosyanın uzlaşmaya gönderildiği fakat iki tarafında uzlaşmayı kabul etmediği belirtilirken, sanık Ahmet Arıman’ın ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.