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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hayrettin Karaca'nın eski şoförü toprağa verildi - KARABÜK

Hayrettin Karaca'nın eski şoförü toprağa verildi - KARABÜK

- Cenaze töreninden görüntüKARABÜK (AA) - TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın bir dönem makam şoförlüğünü yapan ve dün evinde ölü bulunan yapan Şaban Çelen, toprağa verildi.
Ankara Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan Çelen'in cenazesi, Bahçelievler Mahallesi Vahdet Camisine getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Çelen, Beşbinevler mezarlığına defnedildi.İki gündür Şaban Çelen'den (56) haber alamayan yakınları, dün Çelen'i yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi 67. Sokak'taki Kardeşler Sitesi'nde bulunan dairesinde ölü bulunmuştu.Çelen'in bir dönem TEMA Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın makam şoförlüğünü yaptığı, daha sonra emekli olduğu belirtilmişti.Bir çocuk babası Çelen'in yaklaşık 10 yıl önce eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı öğrenilmişti.

Cenaze Cenaze Namazı 

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