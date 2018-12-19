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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hayrabolu yolu trafiğe kapandı - TEKİRDAĞ

Hayrabolu yolu trafiğe kapandı - TEKİRDAĞ

- Kar küreme araçlarının çalışmasından genel ve detay görüntüler - Yolda mahsur kalan araçlardan genel ve detaylar - Yolda mahsur kalan Yüksel Koşan ile röportaj Tekirdağ - Hayrabolu karayolu ulaşıma kapandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ - Hayrabolu aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.Dün gece saatlerinde etkisi arttıran ve hayatı olumsuz etkileyen yağış dolayısıyla Tekirdağ - Hayrabolu kara yolunun 4. kilometresindeki Yağcı mahallesi mevkinde trafik akışı durdu.Kar küreme araçlarını temizlemekte yetersiz kaldığı yolda, bazı araçlar ve kamyonetler kara saplandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri yolu açma çalışmasına devam ediyor.Hava sıcaklığının - 1 derece olarak hissedildiği kentte kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisinin sürdürmesi bekleniyor.Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan Yüksel Koşan, yaklaşık 2 saattir yardım beklediklerini söyledi.

Hayrabolu'ya gitmek için yola çıktığını aktaran, Koşan "Arabayı kaydırdık. İki saattir buradayız. Gelip bizi kurtaran yok. Öleceğiz." dedi.

Karayolları Kar Yağışı 

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