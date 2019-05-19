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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Hayko Cepkin ve Başkan Sengel, 19 Mayıs'a özel paraşütle atladı Haberi

Hayko Cepkin ve Başkan Sengel, 19 Mayıs'a özel paraşütle atladı Haberi

Başkan Sengel hava görüntüleri

Belediye Başkanı Gökyüzü Öğretmen Paraşütle Atlayış Paraşütçü 

-Başkan Sengel, röportaj
--Genel görüntüler

( İZMİR )- 19 Mayıs'ta, 19 kişiyle binlerce metre yükseklikten 100. yıla özel atlayış İZMİR

- İzmir'de aralarında Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve sanatçı Hayko Cepkin'in olduğu 19 kişi, 19 Mayıs nedeniyle binlerce metre yükseklikte paraşütle atladı. Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sanatçı Haykon Cepkin ve beraberindeki 19 kişi, 1919 ruhunu tüm Selçuk halkına hissettirme adına binlerce metre yükseklikten paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Başkan Sengel, gökyüzünden Selçuk Efes semalarına bayrak açarak atladı. Kendisini alanda bekleyen Selçuk halkını gökyüzünden büyük bir heyecanla selamlayan Başkan Sengel, "Biz 1919 ruhunu 2019’a taşıyanlarız. Bizden daha ileri ki nesillere örnek olacak, doğru işleri yapmayı kendimize hedef edinen kişileriz. Bu anlamda 100. yılımızı gökyüzünde kutlamanın heyecanını yaşadık. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.
Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Selçuk Belediyesi bayrağını İzmir Marşı eşliğinde gökyüzünden atlayış alanına indiren paraşütçüler, tüm katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Birçok paraşüt öğretmeni ve paraşüt tutkunlarının da atlayış yaptığı 100. yıl coşkusu adeta tavan yaptı. (HG-
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