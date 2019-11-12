Hayırsız evlat, eşi ve kuzeniyle birlikte annesinin paralarını çaldı

-Balık adamların botla suda gezmesi

-Balık adamların suda kasayı çıkarması

-Kasayı çeken vinçten görüntü

-Kasanın karaya çıkarılması

-Jandarmadan görüntü

-Çevre sakinlerinden röp.



( DENİZLİ ) Hayırsız evlatın eşi ve kuzeniyle birlikte annesinin paralarını çaldı - Balık adamlar göletten bu defa çelik kasa çıkardı DENİZLİ



- Denizli’nin Kale ilçesinde bir şahıs eşi ve kuzeni ile bir olup öz annesinin evindeki çelik kasayı çaldı. Olayda kasayı çalan şahıslar içindeki 12 bin TL parayı aldıktan sonra kasayı baraj gölüne attı. Olayın ardından şahıslar yakalanırken, kasa ise balık adamlar tarafından atıldığı yerden çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, olay Kale ilçesi Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. Eve geldiğinde çelik kasasının yerinde olmadığını gören 75 yaşındaki Gülsüm M., jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler yaptıkları incelemelerde evdeki parmak izlerinin aile üyelerine ait olduğunu tespit etti. Ardından Gülsüm M.’nin öz oğlu Turgut M., ve gelini Serpil M.’yi gözaltına aldı. İkili sorgusunda kasayı çaldıklarını itiraf ederken suç ortaklarının da kuzenleri Ali M., olduğunu belirttiler. Bunun üzerine jandarma Ali M.’yide gözaltına aldı. Şahısların çelik kasayı çaldıktan sonra üst bölmesini oksijen ve çeşitli araç gereç kullanarak açtıkları ve içerisinde ki 12 bin TL’yi aldıkları öğrenildi. Hırsızlık şüphelilerinin kasanın alt kısmını ise açamadıkları öğrenildi. Kasanın içindeki parayı alan şahısların sonrasında ise araçla kasayı Tavas ilçesinde ki Çalıköy Baraj Gölü’ne götürüp burada suya attıkları öğrenildi. Kasayı sudan balık adamlar vinçle çıkardı Kasanın yerini öğrenen jandarma ekipleri sonrasında Denizli büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ekiplerinden yardım isteyerek gölete gitti. Bölgeye gelen balık adamlar bot yardımıyla gölete girerek kasanın yerini buldu ardından vince bağlanan halatla kasa karaya çıkarıldı. Jandarma ekipleri kasayı alarak sahibine teslim edilmek üzere karakola götürdü. Kasanın çıkarılma çalışmalarını ise çevre sakinleri büyük merakla izledi. Çalınan para anneye teslim edildi Olayda gözaltına alınan Gülsüm M.’nin öz oğlu Turgut M., ve gelini Serpil M., ile yeğeni Ali M., ifadelerinin ardından jandarma ekipleri tarafından Kale Adliyesi’ne sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. Öte yandan, olayda çalınan 12 bin TL ise şahıslardan alınarak anne Gülsüm M.’ye teslim edildi.



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