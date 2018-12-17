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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hayırseverler Yıldız ailesinin dramına duyarsız kalmadı

Hayırseverler Yıldız ailesinin dramına duyarsız kalmadı

Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman’ın aileyi ziyareti

Hastane İhlas Harekete Geç Ameliyat Yanılma 

-Kaymakam Nayman’ın Crohn Hastası çocukla sohbeti
-Ailenin evden çıkısı
-Baba Ali Yıldız Röportaj
-Kaymakamlığa ait araçla ilçeden ayrılış
-Arşiv görüntüler

( SİVAS )- Maddi imkansızlıklar nedeni ile ameliyat olamadığı için dayanılmaz ağrılar çeken 16 yaşındaki gencin yardım çığlıkları karşılık buldu SİVAS

- Sivas’ın Gemerek maddi imkansızlıklar nedeni ile ameliyat olamadığı için dayanılmaz ağrılar çeken 16 yaşındaki gencin yardım çığlıkları karşılık buldu . Crohn hastalığı teşhisi konulan ve ailesinin maddi imkânsızlıkları sebebiyle tedavi edilemeyen Selahattin Yıldız(16) ve ailesinin dramı tüm Türkiye’yi ağlattı. İhlas Haber Ajansının haberinin ardından bir çok hayırsever yardım etmek için seferber oldu. Genç Selahattin için Sağlık Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Gemerek Kaymakamlığı harekete geçti. Bugün erken saatlerde aileyi ziyaret eden Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, aileyle yakından ilgilenerek Gemerek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait araç ile aileyi tedavi için Kayseri’de bulunan özel bir hastaneye uğurladı. Nayman, ailenin tüm tedavi masraflarının Gemerek Kaymakamlığınca karşılanacağı belirtildi. Kaymakam Nayman aileyi ziyareti sırasında crohn hastası Selahattin’le sohbet etti. Nayman; “Benim arkadaşlarım muayene edecek. Bir hastane ameliyat demiş ama ben biraz araştırdım ameliyat en son çare dediler. Muayeneyi yapsınlar ne deniyorsa ona göre hareket edelim. Bir hafta on gün sürecek bir diyet verecekler sana, gerekirse ameliyat edecekler. Siz merak etmeyin, devletimizin her imkanı var. Her türlü ihtiyacınız karşılanacak” dedi.
Baba Ali Yıldız; " Devletimizden Rabbim bin kere razı olsun. Bize Kaymakam Bey, Vali Bey, Sağlık Bakanlığı, bize sahip çıktılar. Çocuğumuzun tedavisini üstlendiler. Rabbim milletimizden de razı olsun, bu işe el atan herkesten razı olsun" dedi.
Baba Ali Yıldız (50), Anne Nebahat Yıldız ve Crohn hastası Selahattin Yıldız Kaymakamlığın tahsis ettiği araçla ilçeden ayrıldı.
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