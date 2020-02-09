Hayırsever vatandaşlar, veresiye defterindeki 5 bin liralık borcu ödedi Haberi

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( KAHRAMANMARAŞ )- Bakkal Hanifi Arslan, yaşadığı olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta iki kişi bir bakkal dükkanındaki veresiye defterinin 5 liralık borcunu ödedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesinde bir bakkal dükkanına gelen iki kişi, esnaf Hanifi Arslan’a, ‘Borcunu ödeyemeyen var mı’? diye sordu. İki hayırsever, borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerin yaklaşık 5 bin liralık borcunu nakit ödeyip bakkaldan ayrıldı. Yaşanan olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadığını ve çok sevindiğini söyleyen bakkal Hanifi Arslan, “Bir arabayla iki arkadaş geldi ve selam verdiler. Bu markette ödemelerine zorlanan var mı diye sordular. Bende olmaz olur mu, 5 yıldır borcunu ödeyemeyenler var dedim. Borç defterini çıkarttık sayfaları tek tek çıkartıp hesapladık. Yaklaşık 5 bin lira verip iş yerinden ayrıldılar. Borçlarını ödeyen insanların da isimlerini not alıp gittiler” dedi.





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