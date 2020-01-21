Hayırsever iş adamlarından İskenderun Emniyetine motosiklet ve araç hibesi

-saygıduruşu ve istiklal marşında polislerden detaylar

-kaymakam konuşma

-plaket töreni

-dua edilmesi

-konvoy yapılması



( HATAY )- İskenderun Kaymakamı İskender Yönden:- "Şehit olma arzusu ile canla başla görev yapan polis, jandarma ve sahil güvenlik ordumuza ve devletinin arkasında duran hayırsever iş insanları ordusuna teşekkür ediyorum" HATAY



- Hatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne hayırsever iş adamları tarafından motosiklet, otomobil ve araç gereç hibe edildi.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne hayırsever iş adamları tarafından 5 adet motosiklet, 3 adet panelvan tipi araç, 500 adet güvenlik bariyeri ve 3 adet masa üstü bilgisayar hibe edildi. Araç ve gereçlerin emniyete teslimi dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, "Gecesini gündüzüne katarak şehit olmaya hazır şekilde görev yaparak İskenderun'da huzur ve güveni sağlayan emniyet mensuplarımızla gurur duyuyoruz, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Görevini aşk ile yapan emniyet ordusu, jandarma ordusu, Sahil Güvenlik ordusu ve Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışan MİT ordumuzun yanı sıra her daim devletinin arkasında duran iş insanları ordusu var. Bunlarla birlikte inşallah İskenderun'da asayiş çok daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

Törende İskenderun Emniyet Müdürlüğüne araç gereç hibesinde bulunan hayırseverler Recep Atakaş, Mustafa Baştuğ, Osman Gözükara, Ayhan Tosyalı, Fuat Tosyalı ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Emniyet Müdürü Nevzat Güneş tarafından teşekkür plaketi verildi.

Araçların hayırlı hizmetlerde bulunması için duaların edildiği törenin ardından polisler, yeni araçlarla şehirde konvoy düzenlediler.



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