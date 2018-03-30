- Ordu 'da hayırsever iş adamından eğitime destek - Ordu Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenininden detaylar - Vali Seddar Yavuz'un konuşması - İş adamı Orhan Güner'in konuşması - Protokolün imzalanması - Vali Yavuz'un iş adamı Güner'e plaket vermesi Ordu 'da hayırsever iş adamından eğitime destek - Ordu lu hayırsever iş adamı Orhan Güner, Aybastı ilçesinde okul binası yapılması için bağışta bulundu - Vali Yavuz: "Kazandığını memleketinde eğitime, çocuklarımıza, milletimizin geleceğine aktaran kardeşimizi tebrik ediyorum"ORDU (AA) - Ordu 'da hayırsever iş adamı Orhan Güner, eğitime destek vermek amacıyla bağış yaptı.İş adamı Güner, Aybastı ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki eski okulun yıkılması ve yerine 2 katlı, 12 derslikli ilk ve ortaokul binasının yapılması için bağışta bulundu. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdar Yurdabakan ve hayırsever Güner'in katılımıyla protokol imzalandı.Yavuz, makamında düzenlenen imza törende yaptığı konuşmada, anlamlı ve kıymetli bir protokolün gerçekleştirildiğini ve bu nedenle mutlu olduklarını söyledi.
Eğitime yapılan yardımlar ve yatırımların, inançları açısından önem taşıdığını vurgulayan Yavuz, "Bugün çok kıymetli iş adamımız, inşallah Aybastı'da 12 derslik bir eğitim yuvası kazandıracak. Bu vesileyle bir aradayız. Allah hayırlarını kabul etsin. Bu cömert tavrın, diğer iş adamlarımıza ve hayırseverlerimize de örnek olmasını diliyoruz." dedi. Hükümetin, son 15 yılda özellikle eğitim alanında büyük bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Yavuz, Ordu 'da da derslik sayının ikiye katlandığına işaret etti.Yavuz, eğitime yapılan yatırımların önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kazandığını memleketinde eğitime, çocuklarımıza, milletimizin geleceğine aktaran kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Bırakın 12 derslikli bir okul yapmayı, okul yapmak için bir tuğla bile getirmiş olsaydı da kıymetli iş adamımızı alnından yine öperdim. Alnınızdan öpüyorum, tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu. İş adamı Güner ise okulun kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.Güner, eğitim yatırımının, memlekete hayırlı olmasını, Allah'tan nice hizmetleri nasip etmesini diledi.Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Törene, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy ile Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar da katıldı.