Hayırsever iş adamı hayatını kaybetti Haberi



- Denizli'de Cumhurbaşkanlığı Üstün Hizmet Madalyası sahiplerinden olan hayırsever iş adamı Hulusi Kulaklı 79 yaşında hayatını kaybetti. Denizli''nin eski Denizli Ticaret Borsası Başkanlarından olan Hulusi Kulaklı 79 yaşında hayatını kaybetti. Denizli'ye yaptırdığı okullar ve eğitime verdiği destekler ile tanınan iş adamı Hulusi Kulaklı için Denizli Ulucami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Denizli Büyükşehir Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi İlçe Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Halil Pekdemir, Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Sanayi Odası Müjdat Keçeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hulusi Kulaklı, cenaze namazının ardından ise İlbade Mezarlığına defnedildi. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'de hayırsever iş adamı için taziye mesajı yayınladı. Mesajda "Eğitim camiası olarak Denizlimizin “Eğitimin Hamisi” hayırsever işadamı Hulusi Kulaklı’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Hulusi Kulaklı’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi. Cumhurbaşkanlığı Üstün Hizmet Madalyası'na sahip hayırsever iş adamı, Hulusi Kulaklı Ortaokulu, Semiha Kulaklı Anaokulu, Hüsamettin Kulaklı İlkokulu, Mustafa Kulaklı Ortaokulu'nu yaptırmıştı. 2 kız çocuğu olan Kulaklı kalp tedavisi görüyordu.

