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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti İzle

Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti İzle

Okuldan görüntü

Gıda Zehirlenmesi 112 Acil Servis Polis Ekipleri Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve sağlık ekiplerinden görüntü

( DENİZLİ )- Denizli'de okulda toplu zehirlenme şüphesi DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki bir okuldaki sınıfta hayır amaçlı dağıtılan kekten etkilenen öğrencilerden bazıları hastaneye kaldırıldı.Hacı Halil Bektaş Ortaokulundaki bir sınıfta cuma dolayısı ile bir öğrenci tarafından hayır amaçlı kek dağıtıldı. Okul dışındaki bir marketten alınarak dağıtılan keklerden yedikten sonra etkilenen öğrenciler için okul yönetimi tarafından ambulans çağrıldı. Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi ile okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar bazı öğrencileri hastaneye kaldırdı. 112 acil servis ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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