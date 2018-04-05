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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Haydarpaşa Hastanesi'nin yan tarafındaki otoparkta araç yangını - İSTANBUL

Haydarpaşa Hastanesi'nin yan tarafındaki otoparkta araç yangını - İSTANBUL

- İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntülerHaydarpaşa Hastanesi'nin yan tarafındaki otoparkta araç yangınıİSTANBUL (AA) - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yan tarafında bulunan katlı otoparkta park halindeki bir otomobil yandı.Alınan bilgiye göre, otoparkın ikinci zemin katında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Polis Araç Yangını Bild Sağlık Ekipleri 

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