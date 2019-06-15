Haydarpaşa açıklarında can pazarı

-Vatandaşların botla alınması



( İSTANBUL - EK)- Teknenin batmasıyla 5 vatandaş denizde mahsur kaldı İSTANBUL



- Kadıköy Haydarpaşa’da mendirek yakınlarında bir tekne batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk 5 kişi denize düşerek boğulma tehlikesi yaşadı. Denizdeki vatandaşlar kıyı emniyet ekiplerince kurtarıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Olay Kadıköy Haydarpaşa mendirek yakınlarında açıklarında saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Su üzerindeki bir tekne denize batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk 5 vatandaş suya düşerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri, denizdeki vatandaşları teknelerine alarak mendireğe çıkardı. Kurtarılan vatandaşlar, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

