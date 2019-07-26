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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Haydar Aliyev Parkı yenileniyor

Haydar Aliyev Parkı yenileniyor

HAYDAR ALİYEV PARK GİRİŞİNDEN DETAY

Restorasyon Mahkeme Kararı Yıkım Çalışmaları 

-PARKTA ÇALIŞAN İŞ MAKİNELERİ
-YIKIM ÇALIŞMASI İÇİN PARKTA ÇALIŞAN İŞÇİLERDEN DETAY

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Uzun yıllardan beridir Iğdır merkezde bulunan Haydar Aliyev Parkı’nın yenileme çalışmalarına başlandı. Iğdır’da bulunan Haydar Aliyev Parkı, kentte yapılması planlanan meydan için geçtiğimiz günlerde tahliye işlemleri başlatıldı. Proje alanı olmasından dolayı parkta bulunan iş yerleri mahkeme kararıyla boşaltılmış, yenilenme işlemeleri için beklemedeydi. Tamamen tahliye işlemlerinin ardından Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan iş yerlerinin yıkım çalışmaları için, Iğdır Belediyesine ait ekipler sabah saatlerinde mesaiye başladı.
Azerbaycan'ın umumi lideri Haydar Aliyev’inde ismini taşıyan park, geniş bir alan üzerine büyük bir restorasyon yapıldıktan sonra, aynı isimle meydan olarak hizmet vermeye devam edecek.
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