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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Hayatlarını hiçe saydılar

Hayatlarını hiçe saydılar

Pazaryeri inşaatının çatısında güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler

Kamera Güvenlik Önlemi 

-İşçilerin çatı üzerinde dolaşması
-Boya yapması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Çorlu’da yapımı süren kapalı pazaryeri inşaatında çalışan işçiler hayatlarını hiçe sayarak hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıdaki çalışmalarını sürdürdüler. Çorlu Belediyesi tarafından Çetin Emeç Bulvarı üzerinde yaptırılan Atakent Kapalı Pazaryeri inşaatında çalışan işçilerin çatı demirlerini boyarken hiçbir güvenlik almamaları dikkat çekti. Pazaryeri inşaatında görev yapan yüklenici firma personelinin tehlikelere aldırış etmeden hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın yaptıkları çalışma kameralara yansıdı. Hiçbir güvenlik olmadan çatı demirlerini boyayan işçiler çalışmalarını bir süre devam ettirdiler.
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