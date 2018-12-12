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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler

Hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler

genel görüntüler

Öğretmenler Öğrenciler Patlamış Mısır Kan Bağışı Sosyal Sorumluluk 

-balkan ile röp
-öğrenciler ile röp

( ORDU )- Öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde Fatsa Kızılay Şubesi 51 öğrenciyi hayatlarında ilk defa sinemaya götürerek onlara mutlu bir gün yaşattı. Kızılay sosyal sorumluluk projeleri kapsamında araçlarla okullarından alınan öğrencilerin filmi izlerken heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi. Çatalpınar ilçesi Keçeli İlk ve Ortaokulu öğrencilerine film öncesi patlamış mısır ve içecek verilirken öğrencilerde, öğretmenlerde Kızılay yetkililerine teşekkür ettiler. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencileri sinema ile buluşturduklarını belirten Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları yaptığı açıklamada, "Sinemaya hiç gitmemiş çocuklarımız ile birlikte sinemaya giderek güzel eğlenceli vakit geçirdik. Sinema ve yemek masrafları tarafımızdan karşılandı. Kızılay her zaman vatandaşlarımızın yanında. Bu anlamda Kızılay'ın faaliyetlerden de öğrencilerimize bahsettik. Onlara kan bağışının önemi ve hakkında bilgiler aktardık. Çok memnun oldular ve bizlerde çok mutlu olduk" diye konuştu.

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