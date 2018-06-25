Hayatını şifalı otlara adadı İzle

-Ahmet yılmaz ile yapılan röportaj

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( TRABZON -ÖZEL)- Doğu Karadeniz'den topladığı şifalı otlarla yarım asırdır şifa dağıtıyor TRABZON



- Trabzon’da 50 yıldır dağlardan topladığı şifalı bitkilerle hastaların derdine derman olmaya çalışan şifalı bitki uzmanı Ahmet Yılmaz, yaklaşık 9 bin 500 kadar şifalı bitkiyi Doğu Karadeniz Bölgesinden sağladığını söylüyor. Topladığı şifalı bitkileri 1641-1693 yılları arasında kaleme alınan Osmanlı dönemine ait şifa kitabından yararlanarak hastalara önerdiğini belirten Yılmaz, ülkemizde bulunan bitkilerin sayısız hastalıklara çare olduğunu belirtiyor. Türkiye’de bulunan bitki florasının dünyanın hiçbir yerinde olmadığını kaydeden Yılmaz, mesleğin 1968 yıllında kendisine dedesinden kaldığını söyledi.



Yılmaz, Karadeniz bölgesinde sadece 2 tane zehirli bitki olduğunu bunların da az oranda olduğu için öldürücü olmadığını ifade ederek çocuğundan yaşlısına kadar her kesimden insanın kendisine başvurarak hastalıktan kurtulmak için çare aradığını kaydetti.

Yılmaz, “1968 yılında dedemden kalma eski Osmanlıca kitapları okurken bu bitkiler dikkatimi çekti. O dönemden sonra bitkilerin şifasına merak saldım. 1641 yılından kalan Osmanlıca kitabından bu şifalı bitkilerin nasıl hazırlandığını nerelere yaradığını okuyarak hastalarıma tavsiye ediyorum. Sadece yaşlı insanlar değil gençlerimizde sık sık bize başvurarak hastalıklarına şifa bulmaya çalışıyorlar. Çoğu ilaçların hammaddesi de bu bitkiler. Karadeniz bölgesinde 9 bin 500 tane şifalı bitki buldum. Bizim ülkemizde olan bitkiler her derde deva. Yurt dışından ilaç almamıza gerek yok. Karadeniz bölgesinde sadece 2 tane zehirli bitki var onlar da az oranda olduğu için öldürücü değil. Güneydoğu’da ise öldürücü çok bitki var. Yanlış kullanılırsa iki üç tanesi insanı öldürebilir. Bize genellikle kanser türü, kadın hastalıkları, astım bronşit, boğaz, kulak, romatizma gibi şikayetleri olanlar geliyor. Bitkileri genellikle bin 200 rakımın üzerinde olan dağlardan araçların asla gidemeyeceği yerlerden topluyoruz” dedi.

"Türkiye’nin florası dünyanın hiçbir yerinde yok" Türkiye’nin çoğu dağlarında şifalı bitki bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Bu bitkileri Karadeniz bölgesi ağırlıklı olmak Kaçkar dağlarının etekleri, Süphan dağı, Kahramanmaraş, Siirt, Ardahan ve bir çok illerimizin yaylalarından topluyoruz. Türkiye’nin bitki florası dünyanın hiçbir yerinde yok. Zaten bu bitkilerin nasıl yapıldığı Osmanlıcadaki kitapta yazıyor. Dolayısıyla o dönemlerdekiler şifalarını bitkilerden sağlıyordu. Bugün ise top gelişti, zaten ilaçların büyük bir kısmı da bahsedilen bitkilerden yapılıyor. Bitkilerin tedavi edici yanı çok fazla yan etkisi ise yok” diye konuştu.

Yılmaz, Kopenhag Üniversitesi Botanik Enstitüsü’nün yayınladığı broşür ve yayınlarda kendisinden bahsettiğine dikkat çekerek bulduğu bitkileri Türkiye’nin önde gelen profesörlerine bile incelettiğini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye’de kendisi gibi pek fazla bitki uzmanı bulunmadığını sözlerine ekledi.

