Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Hayatını kaybeden yaşlı adamın evinde buldukları 120 bin TL’yi polise verdiler İzle

Hayatını kaybeden yaşlı adamın evinde buldukları 120 bin TL’yi polise verdiler İzle

detay görüntüler

Gecekondu Yaşlı Adam Polis Ekipleri Bulduk Müstakil Ev 

-Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak konuşma
-detay görüntüler

( MALATYA - ÖZEL) MALATYA

- Malatya’da geçtiğimiz gün vefat eden kimsesiz yaşlı adamın gecekondu evini temizleyen temizlik işçileri burada buldukları yaklaşık 120 bin TL parayı polise teslim ederek örnek bir davranışa imza attı. 60 yaşındaki Hüsamettin Yıldırım geçtiğimiz günlerde, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokaktaki evinde ölü olarak bulundu. Daha sonra yaşlı adamın evinde temizlik yapan belediye temizlik işçileri temizlik yaptığı sırada evdeki bir dolaba koyulmuş vaziyette 120 bin TL para buldu. Durumu belediyeye bildiren işçiler daha sonra parayı emniyete teslim etti. Emniyet mensupları ise parayı yaşlı adamın olası mirasçılarına verilmesi için Cumhuriyet Savcılığına teslim etti. Temizlik işçilerinin yaptığı anlamlı davranış herkesin takdirini toplarken, ölen yaşlı adamın arkada bıraktığı hikaye de duyanları hüzne boğdu. “Bir evini vakfa bağışlamış” Ölen yaşlı adamın kimi kimsesi olmadığını söyleyen Hacı Abdi Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak, yaşlı adamın adeta varlık içinde yokluk çektiğini belirterek, Yıldırım’ın bir evini vakfa bağışladığını söyledi.

Çolak, “Hüsamettin Yıldırım, Hacı Abdi Mahallesinde ikamet eden engelli, yalnız bir vatandaştı. Kendisinden bir süre haber alamayan komşuları polis ekiplerine bilgi vermiş. Polis ekipleri eve geldiğinde şahsı ölü olarak bulmuş. Cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldıktan sonra defin edildi. Daha önce kendisiyle görüştüğümde kendine ait olan tek katlı müstakil evi bir vakıfa bağışladığını belirtmişti. Ben görmedim ama belediye temizlik işçileri Yıldırım'ın vefatının ardından evinde temizlik çalışma yaptı bu esnada 100 bin TL'den fazla paranın bulunarak emniyete teslim edildiği ifade ediliyor" diye konuştu.
(HE-BT-
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı