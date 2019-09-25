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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hayatını kaybeden ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden detay

Başsağlığı Cenaze Cenaze Namazı 

-Yakınları detay
-Kılıçdaroğlu detay
-Cenazeden genel detay
-Kılıçdaroğlunun tabutu taşıması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Necati Karakaya için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.
91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Necati Karakaya için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve çok sayıda seveni katıldı.
Cenazeye katılanları Necati Karakaya’nın eşi İpek Karakaya, kızı Şeyma Karakaya Arslan ve torunları Mehmet Can ve Tuna Can Arslan karşıladı. Kılıçdaroğlu Karakaya’nın yakınlarına başsağlığı dilerken Karakaya’nın torunu Tuna Can Arslan dedesinin yazdığı kitabı Kılaçdaroğlu’na verdi. Kılınan cenaze namazının ardından Necati Karakaya’nın cenazesi defnedilmek üzere Eski Kozlu Mezarlığına götürüldü.
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