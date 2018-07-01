Hayatını kaybeden Sağlık-İş Genel Başkanı Öztürk toprağa verildi

-Cenaze namazı

-Tabutun taşınması

-Detaylar



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Kanser tedavisi gördüğü Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybeden 76 yaşındaki Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk’ün naşı, Ankara’da Anıttepe'deki Sağlık-İş Genel Merkezi önünde düzenlenen tören sonrasında Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar Köyüne gönderildi. Memleketi Kabalar köyüne getirilen Hasan Öztürk’ün naaşı, Kabalar Köyü Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öztürk’ün cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları, il temsilcileri, şube başkanları ve sendika üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

(Vİ-

