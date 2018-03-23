Hayatını kaybeden polis memuru Yezer’e son görev

-Hayatını kaybeden polis memurunun fotoğrafı



( EDİRNE ) EDİRNE



- Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki evinde vefat eden polis memuru 41 yaşındaki Fatih Yezer, memleketi Edirne’de toprağa verildi.

Tabutuna Türk Bayrağı sarılan Yezer, göz yaşları içinde uğurlandı. Yezer için öğle namazı sonrası Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Vali Günay Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt başta olmak üzere ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yezer’in cenazesi, kılınan namazın ardından Yeniimaret Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



