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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hayatını kaybeden polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

Cenazeden görüntü

Polis Cenaze Polis Memuru Memur 

-Hayatını kaybeden polis memurunun ailesinden görüntü
-İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’dna görüntü
-Törenden detaylar
-Cenazenin gönderilmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dün hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Törenin ardından Yıldız’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Elazığ’a gönderildi. İzin gününde rahatsızlanarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi.
Törene hayatını kaybeden polis memurunun yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mustafa çalışkan ve mesai arkadaşları katıldı.
Helallik alınmasının ardından Remzi Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.
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