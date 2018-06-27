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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Besni ilçesine sabah saatlerinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a, gönderildi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine eğitim uçağı sabah saat 07.50 civarında Adıyaman’ın Besni ilçesi Çat Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları yakınındaki boş araziye düştü. Uçak düşmeden önce fırlatma ile uçaktan atlayan pilot Besni ilçesine bağlı Yukarı Söğütlü Köyü yakınlarına düştü. Uçaktan fırlatılan pilotun cansız bedeni uçak enkazının yaklaşık 27 kilometre uzağında parçalanmış halde bulundu. Pilotun cenazesinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Hastane morgunda otopsisi yapılan ve işlemleri tamamlanan cenaze, pilotun yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Köyüne götürüldü. Öte yandan 40 yaşındaki pilotun evli ve 1 çocuk babası olduğu da öğrenildi.

