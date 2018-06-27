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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hayatını kaybeden pilota yapılan şaka kameralara yansıdı

Hayatını kaybeden pilota yapılan şaka kameralara yansıdı

Pilot Mehmet Önal'a su sıkılması

Sosyal Medya Kamera Eğitim Uçağı 

-Pilot Mehmet Önal'ın şınav çekmesi
-Pilot Mehmet Önal'ın daha sonra ayağa kalkarak selam vermesi
-ARŞİV

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Besni ilçesine sabah saatlerinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilota arkadaşlarının yaptığı şaka sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gaziantep’ten havalanan eğitim uçağı sabah saatlerinde Besni ilçesi 4. Etap TOKİ yakınlarına düşen ve uçak düşmeden uçaktan atlayarak hayatını kaybeden pilot Mehmet Önal’a, arkadaşları tarafından yapılan şaka sosyal medya hesaplarında büyük beğeni gördü. Yapılan şaka cep telefonları tarafından kayda alınırken, hayatını kaybeden pilot Mehmet Önal’a, su sıkılıp şınav çektirildi. Pilot Mehmet Önal’a, yapılan şakanın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük beğeni aldı. (CK-SD-
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