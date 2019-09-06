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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Hayatını Kaybeden özel hareket polisi memleketi Ahlat’ta toprağa verildi

Hayatını Kaybeden özel hareket polisi memleketi Ahlat’ta toprağa verildi

Özel Harekat Polisi Muhammed Mert Altaş’ın Ahlat Ulu Camii Avlusuna Naaşının Getirilmesi

General Trafik Kazası Özel Hareket Cenaze Namazı Harekat Polisi 

-Cenaze namazı kılınması
-Cenazenin defin için götürülmesi,
-Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçirdiği geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı hastanede bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat eden özel hareket polisi Muhammed Mert Altaş memleketi Ahlat’ta toprağa verildi.
Özel harekat polisi Muhammed Mert Altaş, Tatvan'da trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Altaş, bir hafta kaldığı yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Özel harekat polisi Altaş için Ahlat Ulu Camii önünde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından merhum polis Altaş için yakınlarından ve ilçe halkından helallik istendi. Edilen duanın ardından Altaş'ın cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.Ahlat’taki törene, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, vatandaşlar ile Altaş'ın yakınları katıldı.

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