Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - KASTAMONU

Hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - KASTAMONU

- Cenazeden detay görüntü Kastamonu 'da lise öğrencileri arasındaki silahlı kavga - Hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da, okul arkadaşı tarafından öldürülen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi. Kastamonu Devlet Hastanesi morgundan alınan Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cihan Haylaz'ın (17) cenazesi, Suluceviz Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Helallik alınmasının ardından Haylaz'ın cenaze namazı, aynı mahalledeki Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılındı.Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile öğrenci arkadaşları katıldı.
Daha sonra Haydarlar köyüne götürülen Haylaz'ın cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi R.T. (16), dün okul önünde tartıştığı aynı okulda öğrenim gören Haylaz'ı tabanca ile ateş ederek öldürmüştü.Şüpheli, bir süre sonra polise teslim olmuştu.

Lise Öğrencisi Silahlı Kavga Cenaze Namazı Lise Öğrenci Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı