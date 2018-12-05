Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hayatını kaybeden bekçi için tören düzenlendi - MERSİN Haberi

Hayatını kaybeden bekçi için tören düzenlendi - MERSİN Haberi

- Mersin Emniyet Müdürlüğündeki törenden genel ve detaylar - Vefat eden bekçi Mehmet Akif Çam'ın yakınlarının görüntüsü - Protokol üyelerinin görüntüsü - Törene katılan güvenlik güçlerinden detay - Cenaze töreniHayatını kaybeden bekçi için tören düzenlendiMERSİN (AA) - Mersin 'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle 25 yaşında vefat eden bekçi Mehmet Akif Çam, son yolculuğuna törenle uğurlandı.Geçtiğimiz günlerde Silifke ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu Mersin Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Çarşı Mahalle Bekçisi Mehmet Akif Çam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çam için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Burada düzenlenen tören ile Çam'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında cenaze arabasına kadar taşındı.Cenaze, Mut ilçesindeki mezarlığa defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Arabası Cenaze Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Cenaze Namazı 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı