Hayatını kaybeden bekçi için tören düzenlendi - MERSİN
- Mersin Emniyet Müdürlüğündeki törenden genel ve detaylar - Vefat eden bekçi Mehmet Akif Çam'ın yakınlarının görüntüsü - Protokol üyelerinin görüntüsü - Törene katılan güvenlik güçlerinden detay - Cenaze töreniHayatını kaybeden bekçi için tören düzenlendiMERSİN (AA) - Mersin 'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle 25 yaşında vefat eden bekçi Mehmet Akif Çam, son yolculuğuna törenle uğurlandı.Geçtiğimiz günlerde Silifke ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu Mersin Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Çarşı Mahalle Bekçisi Mehmet Akif Çam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çam için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Burada düzenlenen tören ile Çam'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında cenaze arabasına kadar taşındı.Cenaze, Mut ilçesindeki mezarlığa defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.