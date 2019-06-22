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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı - KAHRAMANMARAŞ

Hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı - KAHRAMANMARAŞ



: - Naaşın askerlerce taşınıp musalla taşına bırakılması - Ailesinin yakın çekimi - Genel çekim - Helallik istenmesi - Cenaze namazı - Cenazenin askerlerin ve vatandaşların omuzunda mezarlığa nakliHayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı - Çapraz bağ ameliyatı sonrası tedavisi devam ederken Kahramanmaraş 'ta hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Kirik, memleketi Elbistan ilçesinde toprağa verildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Çapraz bağ ameliyatı sonrası tedavisi devam ederken Kahramanmaraş 'ta hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Kirik (27), memleketi Elbistan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yapan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kirik'in cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Kirik, daha sonra Battalgazi Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.Helallik alınmasının ardından Kirik için Hocazade Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, askerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçe protokolü, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kirik'i silah arkadaşları bir süre omuzda taşıdı.Kirik'in cenazesi daha sonra Hocazade Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze Cenaze Namazı Çekim Ameliyat Irak 

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