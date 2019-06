Hayatını engelli oğluna adayan babaya “Yılın Babası” plaketi İzle

-Evden detay görüntü

-Baba röp

-Başkan röp



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Hayatını engelli oğluna adayan Ethem Özdemir’e Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yılın Babası” plaketi verdi. Özdemir’i evinde ziyaret eden Çebi, baba ve oğlu ile sohbet edip hediyeler takdim etti. Yaşamını engelli oğluna adayan fedakar baba Ethem Özdemir‘in zorlu yaşam mücadelesi eşi hayattayken başladı.

Özdemir, yaşamının son yıllarını yatağa bağlı olarak geçiren eşinin tüm bakımını üstlendi. Eşini 3 yıl önce kaybeden Ethem Özdemir, yüzde 50 zihinsel engelli oğluna tek başına bakmak zorunda kaldı. 3 yıldır oğlu Emircan’a hem anne hem baba olan Ethem Özdemir, geçimini boya, badana, temizlik işleri ve kahvehanede çaycılık yaparak sağlıyor. Bir eli hep oğlunun üzerinde olan Özdemir, onu bırakamadığı için düzenli bir işte çalışamıyor. Emircan’ın tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen baba, 18 yaşındaki oğlunun banyosunu, tıraşını yaptırıyor. Özdemir, zorlu yaşam şartlarına rağmen mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyor. Öte yandan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ethem Özdemir’i evinde ziyaret edip hediyeler verdi. Başkan Çebi, Özdemir’e “Yılın Babası” plaketini verip oğlunun daima yanında olduğu için teşekkür etti. “Temizlik, bulaşık gibi tüm işleri yapıyorum” Oğluna annesinin vefatından sonra hem anne hem baba olan Ethem Özdemir, “Emircan’ın doğumunda eşim hastalandı. 18 yıl önce hastalanınca hem tedavisine hem Emircan’a yıllardır bakmak zorunda kaldım. Erkek olarak çok zor. Kendi yemeğimi kendim yapmak zorunda kaldım. Temizlik bulaşık gibi tüm işleri kendim yaptım. Ayrıca çalışmam geçinmemiz gerekiyordu. Çocuğum engelli onunla ilgilenip uygun bir okula yerleştirdik. Eşimin hastalığı ilerledi, daha sonra vefat etti. 10 senedir Emircan ile ben ilgileniyorum. Ben 8-10 saat ayakta çalışamıyorum” dedi.

“Emircan benim her şeyim” Okuldaki eğitimi evde de devam ettirip oğluna destek olduğunu söyleyen baba Özdemir, “Bacağım, belim ve boynum sakat olduğu için çalışamıyorum. 4 çocuğum var. 3’ü kız birde Emircan var. Kızlarım evli, onlarda destek olmaya çalışıyorlar zaten tek başına geçinmek çok zor. Bir baba insan ise ve birde kendini biliyorsa görüyoruz dışarıya atıyorlar çocukları. Onlarda annesiz babasız maddeye alışıp sokaklarda yatıyorlar. Babalar çocuklarına sahip çıksınlar. Çocuğum benim her şeyim. Ben şuanda hayatı öğretiyorum. Alışveriş yapmayı öğretiyorum. Engelli okuluna gidiyor. Okula başladığından itibaren çok güzel ilerleme var. Her anlamda düzelme var. Devletimizden Allah razı olsun”diye konuştu.

“Burada yılın babası olarak tespit ettiğimiz bir babanın evindeyiz” Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bütün dünyadaki babaların bu hafta kutlanacak olan Babalar Gününü tebrik ediyorum. Bütün babalara iyi evlatlar yetiştirmesini iyi nesiller yetiştirmesini temenni ediyorum. Küçükçekmecemizde de çok baba var. Bende bir babayım. Hepsinin babalar günü kutlu olsun. Bugünde burada olmamızın sebebi yılın babası olarak tespit ettiğimiz bir babanın evindeyiz. Onu da tebrik ediyorum. Yaşama sıkı sıkı bağlı kalmış yaşamış olduğu hiçbir sıkıntıyı problem yapmamış dolayısıyla oğlu ile birlikte eşini kaybetmesine rağmen yaşamayı sürdüren babayı tebrik etmek için buradayım” şeklinde konuştu.

(İEÇ-HK-