Hayatında denize girmeyen çocuklar denizle buluştu

-Çocukların aileleriyle birlikte görüntüleri

-Çocukların denize girmek için sahile gelişi

-Çocukların denizde yüzerken görüntüleri

-Denizde oynayıp eğlenen çocukların görüntüsü

-Sahilden ve sahildeki şemsiyelerden görüntü

-Çocuklarla ve bir veli ile röportaj



( MERSİN ) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatlarında hiç denize girmemiş çocukları deniz ile buluşturdu - İlk defa denize girmenin heyecanını yaşayan çocuklar, uzun süre denizde eğlendiler MERSİN



- Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatlarında hiç denize girmemiş çocukları deniz ile buluşturdu. İlk defa denize girmenin heyecanını yaşayan çocuklar, uzun süre denizde eğlendiler. 9-15 yaş grubu arasında 40 çocuk deniz ile buluşurken, Erdemli İlçesi Kumkuyu sahilinde gerçekleştirilen aktivite ile Gündoğdu Mahallesi ve İhsaniye Mahallesi’nde yaşayan çocuklar denizde doyasıya eğlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından organize edilen etkinlik ile çocuklar hayatlarında ilk defa denizle buluşurken, aktivite sayesinde güzel dostluklar da kuruldu. İlk defa denize girmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, kendilerine bu imkanı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerini iletti. Yazın sıcakta denize girmenin tadını doyasıya çıkaran çocuklar, akranları ile bir arada olmanın keyfini de yaşadı. Suyla buluşmanın heyecanına varan çocuklar, uzun süre suda gönüllerince eğlendiler. Etkinlik sayesinde bir araya gelerek kaynaşma fırsatı bulan çocuklardan 9 yaşındaki Esra Kılıç, projenin çok güzel bir düşünce olduğunu vurgulayarak, "Bu proje çok güzel düşünülmüş, çünkü ilk defa denize giriyorum. Güzel duygular hissediyorum, çünkü denizin tadını çıkartıyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben yüzmeyi bilmediğim için öğretmenler göndermiş, artık yüzmeyi öğrendim. Başkanımızdan özel bir şey istiyorum, her gün bizi denize getirsin” dedi.

Denize bundan sonra da gelmek istediğini belirten Yasin Kılıç ise "Çok güzel hissediyorum. Bir daha gelmek istiyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Denize girmek çok güzel bir duyguymuş. Çok eğleniyorum, yüzmeyi de çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Muhammed Emir Gör de çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla suyun içinde oynuyorum, eğleniyorum. Başkanımıza buradan selam yolluyorum ve onu çok seviyorum" diye konuştu.

Yüzmeyi havuzda öğrendiğini fakat denize Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilk defa girdiğini ifade eden Alperen Muhammed Karadaş ise "Çok güzel bence. Deniz zaten çok güzel. Yüzmeyi de çok seviyorum. Ben denize hiç girmedim, havuza gittim sadece" ifadelerini kullandı. Çocuğuyla beraber etkinliğe gelen ve kızının denizde çok güzel vakit geçirdiğinden dile getiren anne Remziye Öncü, "Kızımın mutluluğu benim mutluluğumdur. O mutluysa ben de mutluyumdur. Onun mutluluğu ile varım zaten. Bu gibi faaliyetlerinin tekrarını ve devamını bekliyorum" dedi.

Mersin’in Akdam Köyü’nde ikamet eden ve bu projeyi çocuklar adına çok iyi bulduğunu dile getiren Ayşe Altay, “Mersin’in Akdam Köyü’nde oturuyorum. Çok güzel olmuş çocuklar için. Gelirken otobüste de söyledim, şimdiki çocuklar bir başka. Eskiden böyle şeyler yoktu. Şimdi Belediyemiz her yönüyle her şeyiyle çok güzel. Yeni belediye başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İyi olur inşallah. İyi olan kazanır, yaparsa kazanır" dedi.