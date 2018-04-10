'Hayatımda ilk defa okul kapısına geldiğim için çok mutluyum' - MUŞ Haberi
"Hayatımda ilk defa okul kapısına geldiğim için çok mutluyum" - MUŞ - Okuma yazma kursundan görüntü - Öğretmenin ders anlatması - Kursa gelen anne ile çocuğundan görüntü - Ninesine okuma yazma öğrenmesine yardımcı olan torundan detay - İl Milli eğitim müdürü Metin İlci ile röportaj - Kursiyerlerden 43 yaşındaki Hatice Uyanık ile röportaj - Kursiyerlerden Halise Yılmaz ile röportaj"Hayatımda ilk defa okul kapısına geldiğim için çok mutluyum" - Muş 'ta "Okuryazarlık Seferberliği"ne katılan kadınlar, çocuklarıyla okula gelmenin ve okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor - Kursiyerlerden Yılmaz: - "Hayatımda ilk defa okul kapısına geldiğim için çok mutluyum. Okuma yazma bilmediğim için şehir içi minibüslere bile binmeye korkuyordum çünkü yanlış arabaya binmekten çekiniyordum. Okumayı öğrenmek için küçük oğlumla beraber okula geliyorum" - Kursiyerlerden Uyanık: - "Kendi ismimizi yazamıyorduk, telefon numarası alamıyorduk ama şimdi okuma yazma öğrendiğimiz için işimizi kendimiz yapabiliyoruz. Okuma yazma öğrendiğimiz için imza atabiliyoruz"MUŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği"ne Muş 'tan 9 bin 86 kadın katıldı. Kursa çocuklarıyla ya da torunlarıyla gelen kadınlar okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.Kursiyerlerden 43 yaşındaki Hatice Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa katılarak okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Uyanık, "Okuma yazma bilmediğim için hastaneye gittiğimde ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilmiyordum ve çok zorlanıyordum. Kendi ismimizi yazamıyorduk, telefon numarası alamıyorduk ama şimdi okuma yazma öğrendiğimiz için işimizi kendimiz yapabiliyoruz. Okuma yazma öğrendiğimiz için imza atabiliyoruz. Bu yüzden çok mutluyum." diye konuştu. - "Küçük oğlumla okula geliyorum" Muş merkezdeki Selçuklu İlköğretim Okulunda kursa katılan 6 çocuk annesi 46 yaşındaki Halise Yılmaz da bugüne kadar okuma yazma öğrenemediği için çok üzgün olduğunu dile getirdi.Ailesinin maddi imkanları olmadığı için zamanında okula gidemediğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:"Hayatımda ilk defa okul kapısına geldiğim için çok mutluyum. Okuma yazma bilmediğim için şehir içi minibüslere bile binmeye korkuyordum çünkü yanlış arabaya binmekten çekiniyordum. Okumayı öğrenmek için küçük oğlumla beraber okula geliyorum. Ailemiz bizi okutmadı. Köyde yaşadığımız için köy işleriyle hep uğraştık. Keşke önceden okula gidebilseydim."İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Muş 'ta okuma yazma seferberliğine yoğun ilgi olduğunu söyledi.
Açtıkları kursa 9 bin 86 kadının katıldığını anlatan İlci, "Okuma yazma bilmeyen 60 yaşının üzerinde yüzlerce kursiyerimiz var. Bu kadınların kursa katılmaları bizi son derece memnun etti. İlimizde okuryazarlık oranının artırılmasına yönelik ciddi bir çalışma var. Halk eğitim merkezlerinde açılan kursların sayısı her geçen gün artıyor." dedi.