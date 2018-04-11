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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hayatı paylaşan çift birlikte okuma yazma öğreniyor - KASTAMONU İzle

Hayatı paylaşan çift birlikte okuma yazma öğreniyor - KASTAMONU İzle

- Okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurstan görüntüler - Okuma yazma öğrenen Osman Dilek ve Huriye Dilek'in görüntüleri - Osman ve Huriye Dilek çiftinin konuşmaları - İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat'ın konuşmasıHayatı paylaşan çift birlikte okuma yazma öğreniyor - Kastamonu 'nun İhsangazi ilçesine bağlı Kızıleller köyünde okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa 70 yaşındaki Osman ile 72 yaşındaki Huriye Dilek çifti de katılıyor - Huriye Dilek:"Eşim eskiden de çalıştığı için bayağı öğrendi. Ben ona göre biraz geriden geliyorum. Akşamları birbirimize ders çalıştırıyoruz. Yavaş yavaş birlikte öğreniyoruz" - Osman Dilek:"Kurs açıldığını duyunca heyecanla gelip kayıt yaptırdım. Eşimle birlikte okuma yazma öğrenmeye çalışıyoruz. Akşamları da ben eşime ders çalıştırıyorum"KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu 'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan Osman ve Huriye Dilek çifti, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa birlikte katılarak okur yazar olmaya çalışıyor.Kızıleller köyünde açılan kursa katılan 70 yaşındaki Osman ile 72 yaşındaki eşi Huriye Dilek, ilerleyen yaşlarına rağmen okuma yazma öğrenmeye gayret ediyor.Huriye Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki çocuğunun İstanbul'da yaşadığını söyledi.

Dilek, küçük yaşta babasını kaydettiğini anlatarak, "Babam ölünce köyde hayvanlara bakmam ve ev işleri için beni okula göndermediler. Biraz büyüyünce de Osman ile evlendik. O da okuma yazma bilmiyordu. Kurs açıldığını duyunca birlikte kursa gelmeye karar verdik." dedi.
Akşamları evde birlikte ders çalıştıklarını dile getiren Dilek, "Eşim eskiden de çalıştığı için bayağı öğrendi. Ben ona göre biraz geriden geliyorum. Akşamları birbirimize ders çalıştırıyoruz. Yavaş yavaş birlikte öğreniyoruz. Bu kurslar keşke erken olsaydı, bitirdikten sonra ortaokul da okurduk." ifadelerini kullandı.Osman Dilek de küçükken ailesinin kendisini okula göndermediğini ama okuma yazma öğrenmeye meraklı olduğunu belirtti.
Askerde okuma yazma öğrenmek için uğraştığını ama başaramadığını aktaran Dilek, daha sonra da kendi imkanlarıyla bu isteğini gerçekleştirmeye çalıştığını anlattı.Kursun açılmasının iyi olduğunu vurgulayan Dilek, "Kurs açıldığını duyunca heyecanla gelip kayıt yaptırdım. Eşimle birlikte okuma yazma öğrenmeye çalışıyoruz. Akşamları da ben eşime ders çalıştırıyorum. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.
- "Anne babalarımız çocuklarını okutup büyütürken kendi hayatlarını erteler"İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede yapılan tarama sonucu 11 yerde kurs açtıklarını anlattı.Kızıleller köyündeki kursun bunlardan biri olduğunu bildiren Canpolat, şunları ifade etti:"Osman amca ve Huriye teyzemizi kurslarda görmek bizleri mutlu etti. Anne babalarımız çocukları için her türlü engele katlanır, onları okutup büyütürken kendi hayatlarını ertelerler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda biz onlara erteledikleri hayatı tekrar yaşama fırsatı sunduk. Bu vesileyle ertelenen hayatlarını tekrar yaşama imkanı buldular."Kurs eğitmeni Emre Karameşe de yaşlı çiftin kursu hiç aksatmadıklarını vurgulayarak, "Osman amca ve Huriye abla, çok heyecanlı ve meraklı şekilde kursa katıldı.
Bu istekleri beni de çok mutlu etti. Yavaş yavaş kendi işlerini görebilecek kadar öğreniyorlar. İkisi de çok çalışkan. Özellikle Osman amca çok meraklı ve heyecanlı. Huriye ablaya da elinden geldiğince yardım ediyor, öğretmeye çalışıyor." diye konuştu.

Okuma Yazma Seferberliği Ders Çalış Muhabir Yaşlı Çift Hayvan 

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