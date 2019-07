Hayata Sarıl Lokantası’nda yeni başlangıçlar için pişirdiler

-Şeflerle röportaj

- Radisson Hotel Grup ve Hayata Sarıl Lokantası anlamlı bir iş birliğine imza attı. Gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde otel şeflerinden Ömer Esen ve Ahmet Türkmen lokantada yeni başlangıçlar için üçüncü kez pişirdi. Radisson Hotel Group Türkiye Sorumlu İşletme Projeler ekibinin belirlediği çerçevede oluşturulan destek kampanyasında bu yıl Hayata Sarıl Lokantası’na 8 aylık pişirme programı oluşturuldu. Sekiz aylık programın üçüncüsünde Radisson Hotel Grup şefleri Ömer Esen ve Ahmet Türkmen gün boyunca lokantada belirledikleri menüyü pişirerek servis etti. Gün boyu gelen misafirlerin satın aldığı bu menüden elde edilen gelirin Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesine destek olmak için kullanılacağı öğrenildi. Lokantanın sahibi Ayşe Tükrükçü, etkinlik kapsamında gün içinde evsizlere 41 bin 330 tabak ücretsiz yemek verildiğini söyledi.



Şef Ahmet Türkmen, “Grup olarak Hayata Sarıl projesine sunmuş olduğumuz katkıdan dolayı gerçekten çok mutluyum. Askıya yemek bırakmaya gelen destek sağlayan misafirlerimizle de yapmış olduğumuz sohbetlerden ayrı bir mutluluk duydum. Onların projeye vermiş olduğu katkılardan dolayı duyduğu mutluluğu gözlerinde gördüm. Bu da bana ayrı bir haz verdi. Bizde ekip arkadaşlarımızla gelerek burada farklı tatlar farklı lezzetler ortaya çıkardık. Hepimize ayrı bir mutluluk kattı. Bir şef olarak çok mutlu oldum, bu tür projelerde yer almayı her zaman temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Her bireye yaşam hakkı tanımanın önemine dikkat çeken lokantanın sahibi Ayşe Tükrükçü, “Üçüncü etkinliğimizi gerçekleştirdik. Akşamı daha saymadan evsizlere verdiğimiz yemek sayısı 41 bin 330 tabak yemek oldu. Keşke daha az olsaydı bu rakam. Evsizim az derdin ancak gün geçtikçe insanlar bir tabak yemeğe muhtaç hale geliyor. Önemli olan sokaktaki insanlarımıza bizim kadar yaşam hakkı tanımak. Bizler sizin için sizlerde bizim için çok önemlisiniz. İyi ki varsınız’’ şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen her organizasyonda daha geniş kitlelere ulaştıklarını belirten Radisson Hotel Group Türkiye İletişim ve Pazarlama Müdürü Yeşim Doğukan, “Üçüncü kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Çıktığımız bu yolculukta çok daha uzun soluklu işbirlikleri yapmaya devam edeceğiz. Her bir organizasyon birbirinden başarılı geçiyor. Her seferinde daha geniş kitlelere ulaşıyoruz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.