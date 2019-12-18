Hayata Sarıl Lokantası’nda yemekler yeni başlangıçlar için pişti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ünlü şefler Beyoğlu'ndaki "Hayata Sarıl Lokantası"nda evsizler için son kez yemek pişirdi. Lokanta artık yeni başlangıçlar için yeni işbirlikleri ile kazanlarını kaynatmaya devam edecek. Radisson Hotel Group Türkiye Sorumlu İşletme Projeler ekibinin belirlediği çerçevede oluşturulan Hayata Sarıl Lokantası’na destek kampanyasında 2019 yılı pişirme programının son etkinliği gerçekleştirildi.

Ünlü yemek şefleri 2019 yılı içerisinde ayda bir gün Hayata Sarıl Lokantası’nda belirledikleri özel bir menüyü pişirdi ve servis etti. Gün boyu gelen misafirlerin satın aldığı bu menüden elde edilen gelir Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesine destek olmak için kullanıldı. “Farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize” Proje ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Radisson Hotel Group Bölge Pazarlama Müdürü Yeşim Doğukan, “Bizim 2019 senesi içerisinde her ay yaptığımız organizasyonlarımızın sonuncusuna gelmiş bulunmaktayız. Ayşe abla ile birlikte yaklaşık 8-9 aydır çalışıyoruz. Radisson Hotel grubu olarak elimizden geldiği kadar Türkiye’deki tüm otellerimizin katkılarıyla birlikte sokakta yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize” dedi.

“Yürekten tebrik ediyorum” Hayata Sarıl Lokantası’nın sahibi Ayşe Tükrükçü’nün hayat hikayesinden çok etkilendiğini aktaran Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, “Gerçekten inanılmaz bir hayat hikayesi var. Aslında film yapılabilir. Şuanda benim yanımda inanılmaz bir rol model var. Hayatın çok ciddi sillesini yemiş çok etkilendiğim bir hikayesi var. Onu yürekten tebrik ediyorum. Birçok kadına ışık olacak kocaman bir kalbe sahip yılmadan yoluna devam edip böylesine güzel bir lokantayı Beyoğlu’nda hayata geçirmiş” diye konuştu.

“Bugün destek oluyoruz” Projeye seve seve destek verdiğini söyleyen EPOS7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozanoğlu, “Ben hayatım boyunca sosyal sorumluluk projelerine destek verdim. Bu proje bana çok dokundu. Seve seve final gününde ev sahipliği yaparım dedim. Bütün dostlarımı çağırdım. Bugün destek oluyoruz” şeklinde konuştu.





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