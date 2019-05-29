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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hayata 22 gün tutunabildi

Hayata 22 gün tutunabildi

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( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Ticari Araç Elektrikli Bisiklet Yaşlı Adam 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22 gün önce meydana gelen kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza, 6 Mayıs tarihinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Muhammet Y. yönetimindeki 16 PP 600 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan caddeye çıkan Hüseyin Can yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonucu aracın ön camına çarpan şarjlı bisiklet sürücüsü daha sonra yere düştü. Hastana önünde olan kazada yaralılar ilk müdahale sağlık görevlileri tarafında yapıldı. Durumu ağır olan yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 22 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaşlı adam hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.
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