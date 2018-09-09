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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliği - BATMAN

'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliği - BATMAN

"Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği - BATMAN - Çocukların alana gelmesi - Kur'an Kerim tilaveti - Kur'an Nesli Platformu Genel Başkanı Beşir Şimşek'in konuşması - İlahilerin okunması Batman 'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğiBATMAN (AA) - Batman 'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi.
Peygamber Sevdalıları Platformu ile Kur'an Nesli Platformu tarafından 7 - 10 yaş grubu çocuklara 15 gün süreyle verilen namaz eğitiminin ardından Şerzan Kurt Parkı'nda "Hayat Namazla Güzeldir" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Kur'an - ı Kerim okunan etkinlikte, çocuklar şükür namazı kıldı ve ardından şiirler, ilahiler seslendirdi.Kur'an Nesli Platformu Genel Başkanı Beşir Şimşek, yaptığı açıklamada, namaz kılmanın önemine işaret etti.Platform olarak çocuklara ve gençlere faydalı olmak istediklerini belirterek, bu kapsamda onlara namazı ve temel dini bilgileri öğretmek için hizmet sunduklarını aktardı.Etkinlik okunan dualarla sona erdi.

İlahi 

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