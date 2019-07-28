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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Hayalleri yarım kalan öğrenci doğum gününde anıldı - HATAY

Hayalleri yarım kalan öğrenci doğum gününde anıldı - HATAY

- Öğrenci Bahadır Yılmaz Amaç'ın mezarı başında anılmasından detaylarHayalleri yarım kalan öğrenci doğum gününde anıldı - Hatay 'da girdiği havuzda kalbinin durması sonucu hayatını kaybettikten 12 gün sonra açıklanan LGS sınav sonuçlarına göre çok istediği Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıkan Yılmaz Bahadır Amaç, sevenleri ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından doğum gününde mezarı başında anıldı - Baba Bahadır Amaç: - "Oğlumun hayallerini arkadaşları yaşatacak"HATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde girdiği havuzda kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdikten 12 gün sonra açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına göre çok istediği Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıkan öğrenci Yılmaz Bahadır Amaç, sevenleri ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından doğum gününde mezarı başında anıldı.Kuzuculu Mahalle Mezarlığı'ndaki anma programına Amaç'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Beşiktaşlı taraftarlar katıldı.
Kur'an - ı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından 15 yaşındaki öğrencinin mezarına Beşiktaşlı taraftarlar tarafından çok sevdiği takımının forması konuldu. Öğrencinin ailesi de oğullarının mezarına "Ey on beşli Yılmazımız seni hiç unutmayacağız" yazılı pankart astı.Baba Bahadır Amaç, yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Çok sevdiği Beşiktaş takımının taraftarları ve arkadaşlarının oğullarını yalnız bırakmadığını ifade eden baba Amaç, "Oğlumun hayallerini arkadaşları yaşatacak." dedi.
Girdiği havuzda kalbi durması sonucu hayatını kaybeden Yılmaz Bahadır Amaç, vefatından 12 gün sonra açıklanan LGS sınav sonuçlarına göre 494 puanla Kabataş Erkek Lisesini kazanmıştı.

Doğum Günü Forma Irak 

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