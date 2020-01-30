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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hayalleri gerçek oldu...Artık çocuğunu duyabiliyor

Hayalleri gerçek oldu...Artık çocuğunu duyabiliyor

işitme cihazını takarken detay ve röportaj

( YALOVA ) YALOVA

İşitme Engelli Bild Troy İşitme Cihazı Allah 


- Tek isteği, çocuğunun sesini duyabilmek olan işitme engelli 42 yaşındaki Oya Koçak’ın hayalleri gerçek oldu. Maddi durumu yerinde olmayan kadın için Yalova Valiliği tarafından onaylanan kampanya ile 19 bin lira değerindeki cihaz alındı, bu sayede Oya Koçak, oğlunun sessini duyabildi. Doğuştan işitme engelli Oya Koçak’ın yeniden duyabilmesi için gerekli para yardımseverler tarafından toplandı. 5 yaşındaki çocuğunun bakımını üstlenen Oya Koçak, 7 senelik eşinden boşandıktan sonra babasının evinde kalmaya başlamıştı. Çocuğunun bakımında işitme engelli olduğu için sıkıntı yaşayan Koçak, işitme cihazı takılarak yeniden duymaya başladı.
Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Oya Koçak, “Böyle sürekli eğilip anlamaya çalışmaktan, dudak okumaktan daha kolay. Şu anda gayet iyi duyuyorum. Geçen gelişinizde de dediğinizi çok zor anlamıştım. Hakikaten çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Haberlerden sonra çok kısa sürede para toplandı. Ben buradan yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuğumu artık duyabiliyorum. Çok güzel bir duygu. Bundan sonra her şey daha iyi olacak inşallah. Şu an duygularımı ifade edemiyorum. Buradan çıktıktan sonra bir şeyler yapmayı düşünüyorduk. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorduk” dedi.
Koçak, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu’nun toplanan paranın kalan kısmını tamamladığını söyledi.

Koçak, başta Babuşçu olmak üzere kendisine yardım eden herkese teşekkür etti.
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