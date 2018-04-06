Hayalindeki protezle, Usain Bolt olmak istiyor - İSTANBUL
- Hamza Güleç ile röportaj - Hamza Güleç'in spor yapma görüntüleri - Hamza Güleç'in Belgrad Ormanı'ndaki antrenmanından görüntülerHayalindeki protezle, Usain Bolt olmak istiyor - Kendi imkanlarıyla antrenmanlar yapan 17 yaşındaki engelli Hamza Güleç, profesyonel bir ortamda, eğitmenlerin gözetiminde paralimpik olimpiyatlara hazırlanmak istiyor - Güleç'in tek hayali, sporcu protezlerine sahip olup Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek ve rekortmen atlet Usain Bolt gibi hızlı koşmak - Güleç: - "Koşan insanlara bakınca büyüleniyorum. Onları seyretmek bana keyif veriyor. Küçüklüğümden beri hayalim olan koşmayı gerçekleştirmek istiyorum. Usain Bolt dünyanın en hızlı adamı. Neden Hamza Güleç dünyanın en hızlı adamı olmasın" - "Azmimle, çabamla Türk bayrağını göndere çekeceğime inanıyorum. Küçücük bir yardıma ihtiyacım var. Orayı da aştıktan sonra elimden gelenin en iyisini yapacağım"İSTANBUL (AA) - Kendi imkanlarıyla antrenmanlar yapan 17 yaşındaki engelli lise öğrencisi Hamza Güleç, sporcu protezleriyle Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil ederek dünya rekortmeni eski atlet Usain Bolt gibi hızlı koşmanın hayalini kuruyor.Zeytinburnu'nda lise 11. sınıfa devam eden Hamza Güleç, akraba evliliği yapan anne ve babasının engelli tek çocuğu. 3 kardeşi bulunan Güleç, bacaklarının dizden aşağısı gelişmemiş olarak dünyaya geldi.Doktorların kararı üzerine dizden itibaren bacakları kesilen Güleç, 4 yaşından itibaren protez kullanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla antrenmanlar yapan Güleç, gündelik hayatta kullandığı protezleri spora uygun olmadığı için, koşanları gördüğünde adeta büyülendiğini ifade ediyor.Misafir olarak geldiği Ataköy'deki Olimpiyat Evi'nde yaptığı antrenmandan mutluluk duyan Güleç, profesyonel bir ortamda, eğitmenlerin gözetiminde paralimpik olimpiyatlara hazırlanmak istiyor.Güleç'in tek hayali, sporcu protezlerine sahip olup Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek ve ünlü atlet Usain Bolt gibi hızlı koşmak. - "Bastona değil, düşmeye alıştım"AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hamza Güleç, anne ve babasının akraba evliliği nedeniyle engelli olarak dünyaya geldiğini belirterek, dizden aşağı kısmı gelişmediği için doktorların tavsiyesi üzerine bacaklarının ameliyatla kesildiğini söyledi.
Güleç, 4 yaşından bu yana protez kullandığını dile getirerek, "Doğuyorsunuz, 2 - 3 yaşından sonra artık kendinizi fark ediyorsunuz. İki bacağınız yok. Ameliyathanede sedyedeki halimi, doktorların bana ilaç verdiklerini hatırlıyorum. Gözümü yatakta açtım, iki bacağım yok. O zaman ne yapacağınızı bilemiyorsunuz çocuksunuz, sonuçta masum bir insansınız." diye konuştu. Protez kullanmaya başladığı ilk zamanlarda medikal ürünler satan yerin, alışana kadar yürüyebilmesi için kendisine baston da verdiğini anlatan Güleç, ancak baston kullanmadığını, bastona değil de düşmeye alıştığını ve kalkmayı öğrendiğini söyledi.
- "Eve kapanmadım"Engellilerin genelde kendilerini eve kapattığını dile getiren Güleç, şöyle devam etti:"Ben bunu yapmıyorum. Çünkü hayat devam ediyor. Evde kalıp çürümek bence kötü bir seçenek. Hayalim koşmak. Koşan insanlara bakınca büyüleniyorum. Onları seyretmek bana keyif veriyor. Ben de onlar gibi koşmak istiyorum. Küçüklüğümden beri hayalim olan koşmayı gerçekleştirmek istiyorum. Usain Bolt dünyanın en hızlı adamı. Neden Hamza Güleç dünyanın en hızlı adamı olmasın? Azmimle, çabamla Türk bayrağını göndere çekeceğime inanıyorum. Küçücük bir yardıma ihtiyacım var. Orayı da aştıktan sonra elimden gelenin en iyisini yapacağım."Antrenman yaparken protezleri sürekli çıkan Hamza Güleç, sporcular için özel üretilen protezlerin koşmaya uygun olduğunu belirtti. Güleç, maddi imkansızlıklar nedeniyle sporcu protezleri alamadığını dile getirdi.Güleç, "Bu protezleri alacak param yok. Eğer bana gerekli destek verilirse bunun karşılığını, milli formayla paralimpik olimpiyatlarda alacağım yüksek derecelerle ödeyeceğimi düşünüyorum." dedi.