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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Hayalindeki Atatürk'ü tuvale yansıttı Haberi

Hayalindeki Atatürk'ü tuvale yansıttı Haberi

Atatürk evinde duvara asılı bulunan tablo

Portre İran Ressam Kışla 

-Atatürk'ün Tokat'a geldiği müze evden detaylar
-Ressam Mehmet Cırıl ile röportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokatlı ressam Mehmet Cırıl, hayalindeki Atatürk'ü bir buçuk aylık çalışma sonrasında tuvale döktü. Hiçbir örnekten kopyalanmadan yapılan özgün eser, Tokat’taki Atatürk Evi'nde bir günlüğüne görücüye çıktı.Türkiye’den sonra 2019 yılında Avrupa ve İran’da büyük ilgi gören ve 6 eserden oluşan 'Kelebeğin Etkisi' serisinin sahibi genç ressam Mehmet Cırıl, 10 Kasım için özel olarak hazırladığı ve hazırlık aşaması 1.5 ay süren eserini Tokat’ta bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Atatürk Evi'nde bir günlüğüne görücüye çıkardı. Emsalsiz bir Atatürk Portresi yapmanın okul dönemlerinden beri hayali olduğunu söyleyen 34 yaşındaki sanatçı Mehmet Cırıl, bilinen fotoğrafların aksine, kendi aklındaki portreyi yapma isteğiyle bu işe başladığını söyledi.

Portreyi bir buçuk ayda hazırladığını söyleyen Cırıl, bundan önce de aylarca Atatürk fotoğraflarını inceledikten sonra tuvalin başına geçtiğini dile getirdi. Ressam Cırıl, “Aylarca fotoğrafları inceledim. Eskiz çalışmalarını yaptım. Bunlar tamamlandıktan sonra tuvale aktarmaya başladım. Yaklaşık bir buçuk ay filan sürdü. Kuruma aşamalarıydı, yapım aşamalarıydı, son rötuşlardı. Bir buçuk ayda tamamlandı resim. Hatta bittiği de söylenemez. Hala devam ediyor. Yani üstünde çalışmalarımı yapıyorum. Atatürk’ün böyle hiçbir fotoğrafı yok. İlk defa dediğim gibi beynimde oluşturarak yaptım. Güçlü bir Atatürk olsun istedim. Tüm ülkelerin en iyi lideri bizimki olduğu için en iyi pozda olmasını istedim. O yüzden de biraz daha genç yaptım. Güçlü bakışlarının olmasını istedim. Biliyorsunuz Atatürk’ün karakteri oldukça güçlü ve karakteristik bir özelliğe sahip. Ben de işte elimden geleni yapıp sanatımı konuşturmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

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