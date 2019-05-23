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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Hayalimiz turizm çeşitliliğinden pay almak' - ERZURUM

'Hayalimiz turizm çeşitliliğinden pay almak' - ERZURUM

"Hayalimiz turizm çeşitliliğinden pay almak" - ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş'in Narman Belediyesini ziyareti - Vali Memiş'in Narman ilçesindeki peribacalarını gezmesi - Vali Memiş'in konuşması"Hayalimiz turizm çeşitliliğinden pay almak" - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Ülkenin her tarafı turizmden pay almaya başladı.
Hayalimiz bütün ilçelerimizin de turizm çeşitliliğinden pay alabilmesi"ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, "Ülkenin her tarafı turizmden pay almaya başladı.
Hayalimiz bütün ilçelerimizin de turizm çeşitliliğinden pay alabilmesi" dedi.
Vali Okay Memiş, Narman Belediye Başkanı seçilen Burhanettin Eser'i makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.Ardından beraberindekilerle peribacalarına gelen Memiş, Narman Kaymakamı Mustafa Serin ve belediye Başkanı Eser'den bilgi aldı.Memiş, burada yaptığı açıklamada, bölgeye ilk kez geldiğini, kuş sesleri ve doğal ortamın kendisini büyülediğini söyledi.

Erzurum 'un bahar ve yazının çok güzel olduğunu dile getiren Memiş, şöyle dedi:"Birçok alanda çalışmalarımız var. Büyükbaş hayvancılıkta hedefimizi 1 milyon olarak söylemiştik ama 10 milyon büyükbaş hayvan da olsa rahatlıkla doyuracak meralarımız var. Bu konuda Türkiye'de bir numara olacağız diye söz vermiştik ve bu hedefe doğru da yürüyoruz."Kentteki doğal ve turistik alanların yeterince kullanılmadığına işaret eden Memiş, bu kapsamda ilçelerde çalışmaların başlatılacağını ifade etti.
Memiş, ülke genelinde birçok kentin turizmden pay aldığına vurgulayarak, şunları kaydetti:" Erzurum 'daki şaşkınlığımı ifade etmek zorundayım. Turistik ve doğal mekanlardaki kamunun ve özel sektörün hiç tesis yapmamasını şaşkınlıkla karşılıyor ve burukluğunu yaşıyorum. Tortum Şelalesi ve gölünde bunu gördüm orada projeleri yaptık ve koruma kurulundan bu ay bütün izinleri aldık ve çalışmalara başlayacağız.Valiliğimiz KUDAKA, DAP İdaresi, Narman Belediyesi, büyükşehir belediyemizle burayı güzel bir mekan haline getireceğiz. Burası doğru bir lokasyon ve iyi bir proje yaparsak güzel sonuçlar alırız. Ülkenin her tarafı turizmden pay almaya başladı.
Hayalimiz bütün ilçelerimizin de turizm çeşitliliğinden pay alabilmesi. Biz de dünyada ender olan kırmızı renkli, demir oranı yüksek olan jeolojik güzelliklerden herkesin faydalanmasını istiyoruz. Umuyorum 3 aya kadar buradaki çalışmaları bitiririz."

Jeoloji Özel Sektör Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Hayvan 

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