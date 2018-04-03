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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Hayali üretime ikinci operasyon: 11 gözaltı İzle

Hayali üretime ikinci operasyon: 11 gözaltı İzle

-ARŞİV-

Polis Adli Kontrol Dolandırıcılık Kamu Görevlileri Trol 

-Şüphelilerin bulunduğu otobüs
-Şüphelilerin otobüste sağlık kontrolünden geçmesi
-polislerin operasyona gitmesi
-Polislerin bir adrese girmesi
-Polislerin adreste aramaları
-kolilerle dosyaların taşınması
-Şüphelilerin adliyeye girişi

( ELAZIĞ -ARŞİV)- İlk operasyonda 1 günde 200 milyon lira hayali üretim yapan ve devleti 60 milyon lira zarara uğratıp 30 milyon lira hesaplarına geçiren 20 şüpheli tutuklanmıştı - İkinci operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin, tutuklanan 20 şüpheli ile birlikte hareket ettiği ortaya çıktı ELAZIĞ

- 1 günde 200 milyon lira değerinde hayali üretim yapıp, devleti 60 milyon lira zarara uğratan ve hesaplarına 30 milyon lira aktaran şebekeye yönelik düzenlenen ikinci operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 1 günde hayali 200 milyon lira üretim yapan suç şebekesini fark ederek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteye 16 Şubat'ta Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da eş zamanlı ilk operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonla ilgili devam eden çalışmada ekipler 11 şüpheliyi daha belirledi. Şüphelilerin aynı şebekeyle bağlantılı olarak kamu kurum ve kuruluşları dolandırdığı tespit edilmesiyle Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya, Batman, Antalya ve Gaziantep'te bugün eş zamanlı ikinci operasyon yapıldı. Operasyonda belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 30 bin lira para ele geçirilirken, bazı dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır’a bağlı bazı ilçelerdeki şirket ve kişiler üzerinden 1 günde 200 milyon lira değerinde hayali üretim yapıp, sahte evraklarla devleti 60 milyon zarar uğrattıkları, kendi hesaplarına ise 30 milyon lira aktardıkları ortaya çıktı.
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