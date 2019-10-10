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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hayali oto satan çete çökertildi

Hayali oto satan çete çökertildi

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GETİRİLMELERİ

Akalan Şafak Operasyonu Şili Dolandırıcılık 

-DETAYLAR

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesi, civar il ve ilçelerde hayali otomobil satan 8 kişilik çete, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre, Merzifon Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan yoğun çalışma neticesinde civar il ve ilçelerde vatandaşlara hayali oto göstererek birçok dolandırıcılık olayına karışan 8 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, yapılan şafak operasyonunda kıskıvrak yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok sahte senede el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
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