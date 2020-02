Hayali olan otomobili alamayınca bisikletine motor taktı Haberi

-Erol Bahadır ile röp.

- Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde oturan 43 yaşındaki Erol Bahadır, hayali olan otomobili alamayınca çareyi bisikletine motor takmakta buldu. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Erol Bahadır, küçük yaştan beri meraklı olduğu otomobili ekonomik durumunun iyi olmadığı için alamayınca bu merakını bisiklete motor takarak giderdi. Şehir merkezinde yaklaşık 20 km uzaklıkta evine gitmek için bindiği taksi parası pahalı olunca böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Bahadır, bu yöntemle önemli ölçüde tasarruf sağladığını söyledi.



Bisiklete motor taktırarak saatte 50 kilometre hız yaptığını dile getiren Bahadır yaklaşık 20 kilometre yol için her defasında 40-45 TL para ödediğini vurgulayarak, uygulamaya koyduğu yöntem sayesinde bundan kurtulduğunu ifade etti.

Motorlu bisikletin seri üretimini düşündüğünü kaydeden Bahadır, “Küçüklüğümden beri araba sevdam vardı. Araba alamadığım için bisiklete motor attırdım. Mahallemle işim arası yaklaşık 20 kilometre. İşe gidip gelmelerde her defasında taksiye 40-45 TL para ödüyordum. Bende bu masraftan kurtulmak için böyle bir yola başvurdum. İzmir’de bulunan arkadaşıma motor siparişi verdim. Kendisi de daha sonra kargoyla motoru bana gönderdi bende motoru bisikletime monte ettim. Bütün aksamlarını yerine yerleştirerek çalışır vaziyete getirdim. Saatte 50 kilometre hız yapıyor. Her gün mahallemden ilçe merkezine gidip geliyorum. Deposuna 35 TL’lik benzin koyuyorum. Araba alamadığım için bisiklete motor taktırarak masraftan kurtardım. Her şeyini kendim yapıyorum. Yakında bunun seri üretimini yapmayı düşünüyorum. İlkokul mezunuyum. Vakfıkebir’den Trabzonspor maçı için Akyazı’ya gidiş geliş yaklaşık 10 TL’lik benzin yaktım, taksi tutup gitseydim 190 TL verecektim. Dolmuşlara, taksiye para vermektense bisiklete motor atarak köyüme çıkıyorum. Motorumu söküp tüm detayına kadar tekrar takabiliyorum. Arıza yapsa bile kendim tamir ediyorum. Çevremden olumlu tepkiler alıyorum. Herkes bana bunu üretip satmamı istiyor. Nasıl yaptığımın formülünü vermek istemiyorum sonra bana rakip çıkarlar. Bisiklet ve motorun maliyeti bana 3 bin TL’yi buldu. Hepsini hazır alsaydım 8-9 bin TL’yi bulurdu. Yakında güneş enerjisiyle çalışacak bisikleti yapmayı planlıyorum. Bu konuda hazırlığım var” diye konuştu.





