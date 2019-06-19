

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin açılması için dün düğmeye basmasının ardından 'hayalet şehir' Maraş havadan görüntülendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün yaptığı açıklamada, 1974 yılından beri kapalı olan Maraş kenti hakkında, “Kapalı Maraş konusunda artık somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir” açıklamasında bulunmuştu. Hükümetin düğmeye basmasının ardından Maraş havadan görüntülendi. Maraş şehrinin genelinden kesitlerin sunulduğu görüntülerde artık harabeye dönmüş şehirdeki boş apartmanlar, oteller ve fabrikalar yer alıyor.

