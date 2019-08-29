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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Hayalet şehir Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı Haberi

- Hayalet şehir Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı Haberi

Kapalı MAraştan görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Gesi Forma Hayalet Basın Mensupları 


- KKTC'nin askeri bölge ilan ettiği hayalet şehir Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesi 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Hükümeti, hayalet şehir Kapalı Maraş'ın açılması konusunda çalışma başlatmasının ardından 45 yıldır kapalı olan bölgeye Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi tarafından yapılan organizasyon ile basın mensuplarına yapılan çalışmalar doğrultusunda kapalı Maraş içerisindeki son durum hakkında bilgi verildi.
Kapalı Maraş'ın 13 Ağustos 1974 ikinci Barış Harekâtı sonrası Türk tarafının yönetimine geçmesinin ardından sivillerin girişine izin verilmiyordu.
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