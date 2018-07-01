Havza'da belediye araçları üniversite adaylarına tahsis edildi - SAMSUN
- Öğrencilerin belediye araçları ile sınav merkezlerine götürülmesi - Araç içindeki öğrencinin konuşması - Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu'nun konuşması - Sınav için okul önünde bekleyenler - Sınava giren yakınlarını beklerken semaver yakanlar - Öğrencilerin yakınlarının konuşmasıHavza'da belediye araçları üniversite adaylarına tahsis edildiSAMSUN (AA) - Havza Belediyesi hizmet araçları, Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için sınav merkezlerine giden üniversite adaylarını taşıdı.Tahsis edilen araçlar sabah saat 08.30'dan sınav başlangıç saatine kadar ilçe merkezinde tur atarak sınav merkezlerine yaya olarak giden adayları sınav merkezlerine ulaştırdı.Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adayların emeklerinin ziyan olmaması için söz konusu uygulamaya başladıklarını belirtti. Bu kapsamda sınava girecek adaylar için araçları seferber ettiklerini ifade eden Çörekçioğlu, "Öğrencilerimizi sınav merkezlerimize yetiştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz. Bütün öğrencilerimize Havza Belediyesi olarak başarılar diliyoruz." dedi. Havza Belediyesi ayrıca ilçe merkezinde oluşturulan Sınav Koordinasyon Merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda yardımcı oldu.İlçe dışından sınav için Havza'ya gelen ve belediyeye ait araçla sınav merkezine giden Resul Bektaş, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, belediye ekiplerine teşekkür etti. - Sınav merkezleri önünde renkli görüntüler oluştuBu sırada sınav merkezleri önünde aileler çocukları için dua okuyup heyecanla bekledi.Şehit Faruk Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren yakınlarını bekleyen ailelerin yanlarında getirdikleri semaverler ve hamaklar renkli görüntüler oluşturdu.Torunu sınava getiren Bayramiye Pesen ise sınav bitene kadar piknik yaptıklarını belirterek, "Allah yardımcıları olsun. Bütün sınava girenlere Allah kolaylık versin. Dua ettim, okudum. Allah her şeye kadirdir." ifadelerini kullandı.