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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Havuza düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı - KASTAMONU

Havuza düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı - KASTAMONU

- Ekiplerin köpeğin bulunduğu yere gidişi - Havuza düşen köpekten görüntü - Köpeğin kurtarılması - Tedavi altına alınması - Bakımevi çalışanlarından Gürol Demirci'nin konuşmasıHavuza düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da, 2 gün önce boş sulama havuzuna düşen köpek, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi personeli tarafından kurtarılarak, tedavi altına alındı.İl merkezine bağlı Saraçlar Mahallesi'nde bir köpek sesi duyan vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine haber verdi.Görevliler, yaklaşık 5 metre derinlikteki havuzdan köpeği çıkararak, bakımevine götürdü.Bakımevi çalışanlarından Gürol Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köpek içi boş ama dibinde az da olsa su olan bir havuza düşmüş. Yaklaşık 2 gündür de oradaymış. Hayvan ambulansıyla gidip köpeği düştüğü yerden çıkardık." dedi.
Demirci, köpeğin bakımevinde veteriner hekim tarafından ilk kontrollerinin yapıldığını belirterek, "Üşüttüğü ve 2 gündür aç olduğu tespit edildi. Tedavisini burada yapıp sağlığına kavuşturacağız." diye konuştu.

Köpek Muhabir Trol 

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