Havaya rastgele ateş açan alkollü şahsı polis ekipleri etkisiz hale getirdi

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İznik ilçesinde, alkollü şahıs havaya ateş etti. Silahlı şahsa polisin müdahalesi gecikmedi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Göl sahil caddesinde silahlı bir şahsın rastgele ateş ettiği ihbarını alan ilçe emniyet ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Yaşananlar ise polisiye filmlerini aratmadı. Silah çekip etkisiz hale getirdiler Elinde silahla caddenin ortasında yürüyen M.B. (54) adlı şüpheliye, polis ekipleri silah çekerek dur ikazında bulundu. Eli silahlı şüpheliye, silahını bırakarak yere yatmasını söyleyen ekipler, şüpheliye dikkatlice yaklaştı. Elindeki silahı yere bırakan M. B, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Aşırı alkollü olduğu görülen zanlı olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Silahın ise kuru sıkı olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. (HA-FÇ

